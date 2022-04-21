"Намалював" собі дитину: на кордоні з Польщею затримали ухилянта, який вдавав із себе багатодітного батька

"Намалював" собі дитину: на кордоні з Польщею затримали ухилянта, який вдавав із себе багатодітного батька

37-річний житель Дніпра намагався виїхати з України до Польщі, аби уникнути мобілізації. Його затримали на пункті пропуску "Шегині" у Львівській області.

Чоловік під час спроби перетину КПП показав інспектору прикордонної служби підроблене свідоцтво про народження третьої дитини.

Як розповіли сьогодні, 21 квітня, у поліції Львівщини, за допомогою фальшивого документа житель Дніпра намагався незаконно виїхати за межі території України як особа, на утриманні котрої перебуває троє і більше дітей віком до 18 років.

Насправді чоловік виховує двох неповнолітніх дітей і третя дитина у нього не народжувалась.

Це посвідчення 7 квітня зловмисник пред’явив інспектору прикордонної служби. Прикордонники виявили, що документ має ознаки підроблення та повідомили про це поліцейських.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підроблення документів (ч.1 ст.358 ККУ) та використання завідомо підробленого документу (ч.4 ст.358 ККУ). Справу вже передали до суду. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до двох років.

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