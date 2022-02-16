Намагалась залізти на дерево: у Львівській області жінка натрапила на стадо диких кабанів (відео)

Очевидиця налякалась диких тварин і заховалась за дерево.
У Львівській області жінка під час прогулянки у лісі натрапила стадо диких кабанів. Зустріч з дикими тваринами сталась у неділю, 13 лютого.
Відео з місця події авторка Галина Касем оприлюднила на сторінці "Тваринний світ України" у Facebook.
У коментарях під роликом жінка розповіла, що дуже налякалася та навіть намагалася залізти на дерево, коли побачила диких кабанів.
"Смішно не було зовсім, була навіть невдала спроба видертись на дерево, коли в певний момент вони почали бігти на нас, але, на щастя, звернули", - написала вона і додала, що в результаті просто заховалась за дерево.
За словами жінки, тварини були різного розміру, тож вона підозрює, що це була родина кабанів.
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