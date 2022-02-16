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Намагалась прикритись: у Львові в лютому на заправці стояла повністю оголена дівчина (фото, відео)

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Намагалась прикритись: у Львові в лютому на заправці стояла повністю оголена дівчина (фото, відео)

pixabay.com

Невідомо, чому дівчина стояла оголеною.

У Львові на одній із заправок помітили повністю оголену дівчину. Вона стояла біля авто та намагалась прикритись руками. 

Про це повідомили очевидці в телеграм-каналі Zahidwtf. Відео 18+ можна подивитись за цим посиланням

Судячи із відео дівчина ймовірно стояла біля однієї із заправок на перехресті вулиць Личаківська-Пасічна. Вона була повністю без одягу та намагалась прикритись руками. Водночас пішоходи ніяк не реагують на дівчину, проходячи повз. 

"Це просто взагалі. Гола. Вулиця Пасічна", - каже авто відео. 

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Наразі невідомо, коли точно було зняте відео та з якою метою дівчина стояла оголеною в прохолодну погоду. 

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