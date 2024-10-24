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Накинувся з лайкою: у Львові чоловік із посвідченням працівника поліції побив людину (відео)

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Накинувся з лайкою: у Львові чоловік із посвідченням працівника поліції побив людину (відео)

Чоловік із посвідченням працівника поліції напав на хлопця / Фото: pixabay.com

Хлопця доправили до лікарні.

У львівському відділенні "Укрпошти" чоловік із посвідченням працівника поліції напав на хлопця у черзі та побив його.

Про це повідомили свідки інциденту, відео яких опублікував Телеграм-канал "Львівич".

Як розповідають джерела, потерпілий чекав у черзі відділення на пакунок, коли на нього накинувся чоловік з лайливими словами.

Нападник повалив хлопця на підлогу та бив, незважаючи на заклики відвідувачів та працівниць відділення. Відомо, що він довгий час праціє у поліції, адже до приїзду лікарів швидкої допомоги він демонстративно показував своє посвідчення.

Що саме стало причиною суперечки та чи затримали нападника правоохоронці, поки невідомо. 

Нагадаємо, днями сталася шокуюча трагедія за участі двох підлітків з Харківщини. 17-річний підозрюваний шість разів вдарив дівчину цеглиною по голові, а коли вона знепритомніла згвалтував. Після чого, кажуть правоохоронці, підліток намагався задушити її, а потім облив бензином, підпалив і пішов додому.

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