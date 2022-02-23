Надзвичайний стан у Львові: які обмеження діятимуть і що необхідно постійно мати із собою

Надзвичайний стан у Львові: які обмеження діятимуть і що необхідно постійно мати із собою

Громадяни повинні носити паспорт, а будь-який автомобіль можуть зупинити для перевірки.

Вже незабаром в Україні та, зокрема, у Львівській області запровадять режим надзвичайного стану. Тож у Львові створили оперативний обласний штаб для координації дій у відповідних умовах.

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Про це розповів мер Львова Андрій Садовий на своєму каналі в Telegram.

"Таке рішення виправдане і потрібне, адже перш за все йдеться про посилення заходів безпеки для населення. Активні воєнні дії відбуваються на наших східних кордонах. Але маємо бути зібраними та уважними, щоб забезпечити надійний тил для українських військових", - прокоментував Садовий.

Також мер розповів, що під час надзвичайного стану усім громадянам потрібно завжди мати із собі паспорт або інший документ, який засвідчує особу. А в’їзд та виїзд на територію Львова та області буде контролюватись у посиленому режимі. За його словами, будь-який автомобіль можуть зупинити для перевірки документів та вмісту.

Також у місті буде заборонено проводити масові заходи.

"Всі ці обмеження запроваджуються виключно для забезпечення високого рівня безпеки для мешканців. Бережіть себе, будьте пильними і підтримуйте ЗСУ", - підсумував Садовий.

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