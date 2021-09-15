Надії, що житиме майже не було: у Львові медики дивом врятували вагітну двійнею жінку

Надії, що житиме майже не було: у Львові медики дивом врятували вагітну двійнею жінку

Під час проведення ЕХО-серця лікарі побачили тромб, який перекривав всю праву половину серця вагітної.

У Львові медики врятували 38-річну вагітну двійнею жінку, яку госпіталізували у критичному стані в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги

Про це пише zaxid.net.

Жінку госпіталізували без свідомості, з надзвичайно низьким тиском, пульсом і сатурацією менше 50. Завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні, доктор медичних наук Наталія Матолінець зазначила, що у медиків майже не було надії, що жінка виживе. Під час проведення ЕХО-серця лікарі побачили тромб, який перекривав всю праву половину серця. Також жінка була вагітна двійнею: 8-9 тиждень вагітності після штучного запліднення.

"У такій ситуації було два виходи: або проводити операцію, хоч ризик дуже високий. Або тромболізис (розчинення), що також критично і для жінки, і для плоду. За життєвими показами зупинилися на тромболізисі, який розпочали відразу у реанімаційній палаті приймального покою", – зазначила Наталія Матолінець.

Медикам вдалось врятувати жінку. Наталія Матолінець зазначила, що навесні пацієнтка хворіла на важку форму коронавірусу. А через те, що вона не могла тривалий час завагітніти, вона наважилась на штучне запліднення. Перша спроба закінчилась викиднем, проте друга була вдалою і жінка виношує двійню. Наталія Матолінець наголосила, що під час тромболізису був великий ризик того, що знову буде викидень. Проте медикам все ж вдалось врятувати і хвору, і її малюків.

"Ковід сприяє тромбоутворенню ще тривалий час після одужання. Штучне запліднення, під час якого вводиться велика кількість гормонів, також призводить до підвищених ризиків утворення тромбів. У нашої пацієнтки збіглися декілька факторів і те, що нам вдалося врятувати і її, і її двійню – це просто диво", – пояснила Наталія Матолінець.

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