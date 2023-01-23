Скандал у Львові: начальник патрульної поліції зробив зухвалий подарунок дівчині і поплатився (відео 18+)

Про незаконний подарунок на радощах повідомила сама дівчина у соцмережах.

Начальник управління патрульної поліції у Львівській області Роман Пилипенко подарував своїй дівчині перепустку на проїзд площею Ринок у Львові.

Про це повідомила сама дівчина у соцмережах.

На відео (містить ненормативну лексику, 18+) вона радісно заявила, що тепер "можна тепер ви*обуватися на своєму мерсі по площі Ринок".

За інформацією Varta1, героїнею ролику виявилася помічниця обласного депутата Василина Федюк.

Зазначимо, що проїзд транспорту центром Львова у неділю та святкові дні заборонений, а проїзд площею Ринок – завжди заборонений.

У поліції вже відреагували на цей скандал. Романа Пилипенка відсторонили від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування.

Нагадаємо, першого заступника міністра розвитку громад та територій України Василя Лозинського затримали через розкрадання бюджетних коштів. Він отримав хабар у розмірі 400 тисяч доларів США.

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