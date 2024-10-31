На Закарпатті у комплексі відпочинку загинув 4-річний хлопчик: що відомо

Дитина потонула в одній із водойм під час відпочинку.

На Закарпатті у комплексі відпочинку загинула 4-річна дитина.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

"Сьогодні о 15.13 на лінію 102 надійшло повідомлення від працівників екстреної медичної допомоги про нещасний випадок у одному з оздоровчих комплексів села Косонь, що на Берегівщині. Під час відпочинку в одній із водойм потонув 4-річний хлопчик", – йдеться у повідомленні.

Співробітники Берегівського районного відділу поліції та спеціалісти криміналістичної лабораторії ГУНП в Закарпатській області прибули на місце події, де зараз проводять невідкладні слідчі дії.

Відомо, що дитина відпочивала у закладі разом зі своїми батьками.

Наразі правоохоронці встановлюють, чи належним чином персонал виконував свої посадові обов’язки та чи відповідно зреагував на надзвичайну ситуацію.

Також перевіряється належність виконання батьками своїх обов’язків по догляду за дитиною.

У поліції відкрито два кримінальні провадження – за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Нагапдаємо, у Києві ввечері 25 жовтня загинула 15-річна дівчинка Марія Троянівська під час чергової атаки росіян на Київ. Безпілотник влучив просто в її кімнату.

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