На українсько-польському кордоні затримали вісьмох українців із фальшивими COVID-сертифікатами

Українцям загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Львівській області на українсько-польському кордоні правоохоронці у вісьмох українців вилучили фальшиві COVID-сертифікати.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Підроблені документи правоохоронці виявили на вихідних серед українців, які намагались в'їхати до Польщі:

На пункті пропуску Рава-Руська - Гребене фальшиві COVID-сертифікати виявили у двох 28-річних жителів Закарпатської області.

На пункті пропуску Грушів-Будомеж викрили 28-річного жителя Тернополя, який купив в Інтернеті сертифікат вакцинації, щоб потрапити до Польщі. Наступного дня тут затримали ще двох українців - 24-річного мешканця міста Івано-Франківськ та 33-річного жителя Івано-Франківської області.

На Шегині-Медика троє українців мали фальшиві сертифікати про вакцинацію - 29-річна жителька міста Тернопіль, 32-річний мешканець Івано-Франківської області та 41-річний житель Хмельницької області.

За фактом виявлення фальшивих документів проти двох жителів Закарпаття відкрили провадження за ч.3 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Проти шістьох інших українців - за ч.4 ст.358 (Використання завідомо підробленого документу) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 2 років обмеження волі. Фальшиві документи в усіх вилучили.

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