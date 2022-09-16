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На трасі “Київ - Чоп” в ДТП з військовим автомобілем загинули троє жінок і дитина: фото

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На трасі “Київ - Чоп” в ДТП з військовим автомобілем загинули троє жінок і дитина: фото

Фото: Патрульна поліція Львівської області у Telegram

Четверо пасажирів автомобіля “Фольксваген”, серед яких 7-річний хлопчик, загинули на місці аварії, яка сталася на Львівщині.

Увечері в четвер, 15 вересня, на автотрасі “Київ – Чоп” біля міста Броди Львівської області внаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинули четверо пасажирів автомобіля “Фольксваген”, серед яких 7-річний хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі управління Нацполіції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода, учасником якої був військовий автомобіль, сталася близько 20:00. На місці аварії загинули троє жінок та дитина. 

Водійку “Фольксвагена” та ще трьох пасажирів, серед яких двоє дітей віком 4 і 6 років, з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

Водій військового автомобіля не постраждав.

Поліцейські разом зі співробітниками ДБР встановлюють обставини події.

У патрульній поліції Львівської області попередили, що через смертельну ДТП біля населеного пункту Броди на автодорозі “Київ - Чоп” можливе ускладнення у русі транспорту. Патрульні регулюють рух.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня Кортеж президента Володимира Зеленського потрапив у ДТП у Києві. 

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