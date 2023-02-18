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На трасі Київ-Чоп сталася аварія: постраждали семеро людей, серед них – діти

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На трасі Київ-Чоп сталася аварія: постраждали семеро людей, серед них – діти

Фото: Поліція Львівської області

У Львівській області сталося зіткнення двох легкових автомобілів.

У Львівській області на трасі Київ-Чоп у селі Зубра, ввечері 17 лютого, через зіткнення двох легковиків постраждало семеро людей, зокрема, –  троє дітей.  

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Volkswagen Passat", 48-річний житель міста Новояворівськ, під час здійснення маневру зіткнувся з автомобілем "Volkswagen Touran", за кермом якого був 31-річний мешканець Львівського району. 

"Внаслідок ДТП травми різної важкості отримали водій та четверо пасажирів "Пассату" – 37-річна жінка та троє неповнолітніх дітей, дівчата віком 9 та 14 років та 5-річний хлопчик, а також  водій та пасажир "Таурану". Усі потерпілі були доставлені до медичного закладу", - йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, на Хмельниччині зіткнулися автогрейдер і легковик – троє людей загинули.

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Дата публікації
Перегляди
462
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