На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі: постраждало 14 людей

На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі: постраждало 14 людей

Причини ДТП встановлює поліція.

На трасі Київ-Чоп, поблизу с. Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус "Харків-Слупськ (Польща)".

Про це повідомили в ДСНС України.

ДТП сталась о 2:03. За даними рятувальників, автобус злетів у кювет та перекинувся. В аварії постраждало 14 людей. Їх з травмами госпіталізували до лікарні.

На місці аварії працювало 8 рятувальників та спецтехніка. Причини ДТП встановлює поліція.

У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА уточнили, що за кермом автобуса був 33-річний житель Рівненської області. Транспорт рухався в напрямку Львова. Водій автобуса не впорався з керуванням, через що і сталась аварія. В автобусі перебувало 40 осіб.

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