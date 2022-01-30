На трасі Київ-Чоп перекинувся рейсовий автобус, який їхав до Польщі: постраждало 14 людей

Причини ДТП встановлює поліція.
На трасі Київ-Чоп, поблизу с. Хватів Золочівського району Львівської області, у неділю, 30 січня, перекинувся рейсовий автобус "Харків-Слупськ (Польща)".
Про це повідомили в ДСНС України.
ДТП сталась о 2:03. За даними рятувальників, автобус злетів у кювет та перекинувся. В аварії постраждало 14 людей. Їх з травмами госпіталізували до лікарні.
На місці аварії працювало 8 рятувальників та спецтехніка. Причини ДТП встановлює поліція.
У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА уточнили, що за кермом автобуса був 33-річний житель Рівненської області. Транспорт рухався в напрямку Львова. Водій автобуса не впорався з керуванням, через що і сталась аварія. В автобусі перебувало 40 осіб.
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