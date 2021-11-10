На трасі Київ-Чоп іноземець на смерть збив 38-річну жінку: фото

Потерпіла померла на місці ДТП.
У с. Конюхи Стрийського району Львівської області у вівторок, 9 листопада, о 19:00 автомобіль, за кермом якого був 34-річний іноземець, на смерть збив 38-річну жінку.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
ДТП сталась на трасі Київ-Чоп. За даними слідства, водій автомобіля Mazda, 34-річний іноземець, збив 38-річну жінку, яка переходила дорогу. Від отриманих травм потерпіла померла на місці аварії. Особу жінки уже встановили, це - місцева жителька.
За фактом аварії відкрили провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Водію загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.
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