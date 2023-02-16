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На території медичного університету неповнолітня львів’янка отримала серйозну травму

На території медичного університету неповнолітня львів’янка отримала серйозну травму

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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258
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На території медичного університету неповнолітня львів’янка отримала серйозну травму

Фото: УНІАН

Шматок ліпнини з будівлі медуніверситету упав на голову перехожій.

У четвер, 16 лютого, біля одного з корпусів медуніверситету у Львові постраждала 17-річна дівчина. Коли вона проходила біля будівлі, їй на голову звалився шматок ліпнини.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Нещасний випадок стався близько 15:00 год на вулиці Шімзерів. З місця пригоди неповнолітню дівчину госпіталізували до лікарні святого Миколая. У неї підозрюють струс головного мозку. 

Як уточнили у лікарні, наразі постраждалій проводять необхідні обстеження для встановлення діагнозу.

Нагадаємо, улітку минулого року в центрі Львова посеред ночі обвалився житловий будинок, який є пам’яткою архітектури місцевого значення.

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Дата публікації
Перегляди
258
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