Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На швидкості врізався в трактор: у Львівській області загинув 22-річний мотоцикліст (фото)

На швидкості врізався в трактор: у Львівській області загинув 22-річний мотоцикліст (фото)

ГУ Національної Львівської поліції

Правоохоронці встановлюють причини трагедії.

В одному із сіл Стрийського району Львівської області 17 червня о 1:00 мотоцикл на швидкості врізався в трактор. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці трагедії. 

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

За даними правоохоронців, водій мотоцикла не впорався з керуванням, через що і сталась ДТП. Особу загиблого уже встановили. Це - 22-річний житель Стрия. 

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються. 

Нагадаємо, у Львівській області 25-річний мотоцикліст посеред дороги врізався в коня

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 17 червня 2021 року

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 17 червня 2021 року