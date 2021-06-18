На швидкості врізався в трактор: у Львівській області загинув 22-річний мотоцикліст (фото)

Правоохоронці встановлюють причини трагедії.

В одному із сіл Стрийського району Львівської області 17 червня о 1:00 мотоцикл на швидкості врізався в трактор. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці трагедії.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

За даними правоохоронців, водій мотоцикла не впорався з керуванням, через що і сталась ДТП. Особу загиблого уже встановили. Це - 22-річний житель Стрия.

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області 25-річний мотоцикліст посеред дороги врізався в коня.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 17 червня 2021 року

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