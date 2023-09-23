На Прикарпатті поліцейський збив на смерть 16-річного хлопця: що відомо

За попередньою інформацією, правоохоронець на BMW, перебуваючи поза службою, наїхав на підлітка на неосвітленій ділянці дороги.

У Коломийському районі на Прикарпатті поліцейський за кермом BMW збив на смерть 16-річного підлітка. ДБР відкрило кримінальну справу.

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області у Facebook.

"Аварія трапилася вчора, близько 22:20 в селі Ценява Коломийського району. За попередньою інформацією, водій автомобіля BMW, перебуваючи поза службою, на неосвітленій ділянці дороги вчинив наїзд на хлопця. Від отриманих травм 16-річний підліток загинув", - йдеться у повідомленні поліції.

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Правоохоронці, які прибули на місце події, одразу перевірили свого колегу на стан сп'яніння. Він був тверезим.

За фактом аварії слідчий підрозділ ДБР розпочав кримінальне провадження. Окрім того, поліція Прикарпаття проводить службове розслідування, результати якого скерують до ДБР.

Нагадаємо, на Львівщині 18-річний водій в'їхав в огорожу. Внаслідок ДТП пасажир Fiat, 18-річний місцевий мешканець, загинув на місці події. Ще троє пасажирів віком 15, 17 та 19 років, а також водій отримали травми різної важкості та були госпіталізовані.

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