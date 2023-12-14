На популярному курорті Львівщини місцеві побилися з туристами через оголені торси: як усе закінчилось

У Львівській області до 5 років позбавлення волі засудили чоловіка, який влаштував бійку з туристами через зауваження про оголений торс.

Про це йдеться у вироку Трускавецького міського суду Львівської області.

За даними суду, чоловік 2022 року був засуджений до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки. Він у Трускавці у липні 2023 року разом із знайомим побилися у місцевому кафе з туристами. Це сталось через те, що відпочивальники зробили чоловікам зауваження, бо ті були з оголеними торсами, без футболок. Тоді місцеві увірвались до закладу харчування та почали чіплятись до туристів. Одного чоловіка вони побили.

Підозрюваний на суді провину визнав та розкаявся. Він пояснив, що того дня він з другом проводжали дівчину. Чоловіки були нетверезими та з оголеними торсами. Тоді відвідувачі ресторану зробили їм зауваження, через що почалась бійка.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 296 КК України та засудив до 1 року позбавлення волі. Оскільки він перебував на іспитовому терміні, то його на 5 років відправили за ґрати. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Львові пенсіонера МВС змусили повернути державі майже 192 тис. грн, які він отримував як внутрішній переселенець.

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