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На об’їзній Львова заблоковано рух трасою Київ-Чоп: сталася аварія

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На об’їзній Львова заблоковано рух трасою Київ-Чоп: сталася аварія

Фото: facebook.com/Патрульна поліція Львова

Патрульні організували об'їзд.

У понеділок ввечері, 18 грудня, на об’їзній Львова біля села Бережани зіткнулися два легковики та вантажівки. Внаслідок аварії рух транспорту повністю заблоковано.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції львівської області.

"На 546 кілометрі автодороги Київ-Чоп неподалік села Бережани через ДТП з потерпілими рух обома смугами заблоковано. Врахуйте цю інформацію і будьте обережні на дорозі", - наголосили у відділі комунікації. 

Зазначається, що патрульні організували об'їзд через село Пасіки-Зубрицькі та село Підбірці.

Нагадаємо, 16 грудня на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі військових.  На автодорозі "Київ-Чоп" через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких - військові.

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Дата публікації
Перегляди
104
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