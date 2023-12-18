На об’їзній Львова заблоковано рух трасою Київ-Чоп: сталася аварія

У понеділок ввечері, 18 грудня, на об’їзній Львова біля села Бережани зіткнулися два легковики та вантажівки. Внаслідок аварії рух транспорту повністю заблоковано.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції львівської області.

"На 546 кілометрі автодороги Київ-Чоп неподалік села Бережани через ДТП з потерпілими рух обома смугами заблоковано. Врахуйте цю інформацію і будьте обережні на дорозі", - наголосили у відділі комунікації.

Зазначається, що патрульні організували об'їзд через село Пасіки-Зубрицькі та село Підбірці.

Нагадаємо, 16 грудня на Львівщині сталася смертельна ДТП за участі військових. На автодорозі "Київ-Чоп" через зіткнення легковика з вантажівкою загинуло четверо людей, троє з яких - військові.

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