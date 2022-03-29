На Львівщину передадуть медичну допомогу на понад 1 мільйон євро

Медикаменти зможуть отримати медзаклади, а також і волонтери, які працюють у гарячих точках.

Благодійники передадуть на Львівщину медичну допомогу на понад 1 мільйон євро.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Медичну допомогу зібрали чотири організації: Європейський форум медичних асоціацій (EFMA), Всесвітня медична асоціація (WMA), Постійний комітет європейських лікарів (CPME) та Ізраїльська медична асоціація (IMA).

Частина допомоги уже прибула на Львівщину, а частина прибуде найближчим часом. Це і турнікети для військових, і кровоспинні бандажі, і ліки для цивільних, які складно знайти, зокрема медикаменти для дітей, які страждають від ендокринних захворювань.

"Дякуємо медикам з різних куточків світу, які підтримали Україну та українців своїми пожертвами. Допомогу уже внесли до баз МОЗ, тож медзаклади можуть готувати перелік необхідних речей. Медикаменти зможуть отримати і волонтери, які працюють у гарячих точках", - зазначив Козицький.

Нагадаємо, у Львівській області розгорнули нідерландський польовий госпіталь. Також в області вже запрацював польовий ізраїльський шпиталь "Блискуча зірка", який надаватиме допомогу переселенцям, мешканцям Мостиська та сусідніх громад. Ще раніше під Львовом американські медики розгорнули польовий госпіталь, де лікують усіх, хто цього потребує.