На Львівщину надійшло 6 тонн медичної допомоги від Німеччини: фото

Частину медикаментів отримають чотири медзаклади області.

На Львівщину надійшло близько 6 тонн медичної гуманітарної допомоги з Німеччини. Це інсуліни різних видів та кровоспинні. Для розподілу вантаж скерували на один із аптечних складів області.

Також читайте Кардинал особисто привіз до Львова автомобіль швидкої допомоги від Папи Римського: відео

Про це сьогодні, 30 березня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, частину медикаментів отримають чотири медзаклади Львівщини, два з яких – дитячі. Інша частина зберігатиметься на складі для подальших потреб як Львівщини, так і інших регіонів України.

"Медикаменти збирали у різних містах Німеччини і централізовано відправили з лікарні німецького міста Реґенсбурґ під назвою "Милосердні брати". Організували збір коштів для закупівлі медичної гумдопомоги доктори Губертус фон Восс та Мішель Мертер. Вони також розповіли, що зараз по всій країні відбуваються благочинні концерти, а за виручені від них кошти планують закупити ще одну партію ліків", - йдеться у повідомленні.

Нагдаємо, раніше голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що благодійні орнганізації передадуть на Львівщину медичної допомоги на понад 1 мільйон євро, частина якої вже прибула до регіону.