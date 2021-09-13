На Львівщину на знімання знову завітав всесвітньо відомий кінорежисер Кшиштоф Зануссі (фото, відео)

На Львівщину на знімання знову завітав всесвітньо відомий кінорежисер Кшиштоф Зануссі (фото, відео)

Мета його поїздки — це участь у зніманнях документального фільму "Культурний код Кшиштофа Зануссі".

До Львова 10 вересня прилетів польський режисер Кшиштоф Зануссі. Впродовж двох днів у Ходорові відбувалися знімання фільму, режисером якого є Владислав Робський.

Про це повідомив координатор проєкту Ярослав Черепушко, пише "Суспільне".

Проєкт режисера Владислава Робського, який є учнем Кшиштофа Зануссі, реалізують за підтримки Українського культурного фонду. На території Львівщини проводять проміжний етап знімань.

"Вони відбувалися у Ходорові, під Львовом. Там живе Остап Вакулюк. Це учасник нашого проєкту, можна сказати, навіть його ведучий. Він має хороші стосунки із паном Кшиштофом Зануссі, оскільки грав одну із ролей у його фільмі "Ефір", — каже Ярослав Черепушко.

Суспільне

На 82-річного режисера чекав "ряд випробувань" через доволі насичену програму відвідин.

"Зануссі приїздив до Остапа. Там на нього чекав так би мовити ряд випробувань. Це жарт. Насправді там була досить насичена програма. Вони відвідали Свірський замок і навколо Ходорова проводили різні експедиційні знімання", — розповів Ярослав Черепушко.

Суспільне

Про новий фільм організатори розповідають небагато.

"Є задум, але про сценарій говорити не можна. Режисер Владислав Робський намагається зрозуміти, хто ж такий Кшиштоф Зануссі. Йому 82 років, а він і досі продовжує знімати кіно", — зазначив Черепушко.

В Україні Зануссі перебував до 13 вересня включно. Проєкт "Культурний код Кшиштофа Зануссі" знімають третій місяць. Знімання триватимуть до кінця жовтня.

Двосерійний фільм транслюватимуть на регіональних телеканалах наприкінці 2021 року на початку 2022 року. Згодом його покажуть у Польщі.

Разом із зніманнями у новому фільмі Кшиштоф Зануссі також представив ходорівчанам свій фільм "Ефір", який у 2017 році знімав у Львові, а Остап Вакулюк зіграв у ньому роль лікаря, повідомила пресслужба Ходорівської об'єднаної територіальної громади.

"На показ фільму до Ходорівського Палацу культури пан Кшиштоф Зануссі разом Остапом Вакулюком, приїхав на возі, запряженому кіньми. Причину такої появи творці фільму поки не афішують, але говорять, що ця інтрига розкриється у новому фільмі, зйомки якого два дні тривали в Ходорові" – йдеться у повідомленні.

Суспільне

За словами Кшиштофа Зануссі, він задоволений співпрацею з Україною, адже вважає, що вона має великий потенціал.

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