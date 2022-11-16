"На Львівщину летіло 13 ракет, 2 млн мешканців залишились без світла": яка сьогодні ситуація в регіоні

На Львівщині світло повернули 90% населення, у Львові також майже повністю відновили електропостачання. Утім ситуація критична, в регіоні діятимуть графіки вимкнення світла.

У вівторок, 15 листопада, росіяни випустили по Львівщині 13 ракет, більшість з яких вдалося збити. Внаслідок ракетних ударів три об‘єкти енергетичної інфраструктури в області зазнали критичних ушкоджень. 2 мільйони жителів Львівської області залишилися без світла. Сьогодні, 16 липня, фахівці вже приєднали близько 90% населення до мережі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ми вчора були проатаковані масованою ракетою, на Львівщину летіло 13 ракет. Дякуємо ПвК "Захід" за їхню роботу, більше половини з них було збито. Уражені три об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого близько 2 мільйонів мешканців залишилися без світла. За цю ніч завдяки роботі ДСНС а також "Обленерго", "Укренерго" нам вдалося приєднати близько 90% населення до мережі, але ситуація критична, у нас будуть діяти обмеження щодо потужності, будуть діяти графіки відімкнення", - сказав він.

Внаслідок обстрілів постраждав чоловік, його госпіталізували у важкому стані. Медики стабілізували його стан, він - середнього ступеня важкості.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, майже по всьому місту відновили електропостачання.

"Маємо поодинокі повідомлення про ті будинки, де ще немає електрики. Працюємо над цим. Подачу води та опалення відновили. Вода є гаряча та холодна", - поінформував він в "Телеграмі".

На маршрути виїхало 57 трамваїв та 59 тролейбусів. Ще додатково випустили 15 автобусів, щоб забезпечити нормальну роботу громадського транспорту. За словами Садового, 30% світлофорів у місті вже працює.

Масований обстріл України 15 листопада

У вівторок, 15 листопада, Росія здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми України від початку війни.

Із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі. Це наймасованіша ракетна атака РФ по Україні від 24 лютого.

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні ввечері, 15 листопада, без світла залишилося 80% Львова.

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