На Львівщині зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки РФ: подробиці (фото)

На Золочівщині під завалами будинку знайшли тіло ще однієї жертви російської ракети.

На Львівщині, де російська ракета 9 березня розбомбила житлові будинки, збільшилася кількість загиблих.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

За його даними, під час розбирання завалів рятувальники виявили тіло літнього чоловіка. Таким чином кількість жертв внаслідок російської ракетної атаки на Львівщині зросла до 5 осіб.

"Кількість загиблих внаслідок падіння ракети у Золочівському районі зросла до п‘яти. Під завалами виявили тіло ще одного чоловіка – 1963 року народження. Щирі співчуття рідним", - написав очільник області.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня війська РФ масовано обстріляли Україну. Загалом противник здійснив 81 пуск ракет різного базування по регіонах України. Знищити вдалося 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131".

Щодо Львівщини, то ворожа ракета впала у житловій зоні у Золочівському районі.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що загинуло четверо людей. Це двоє чоловіків та двоє жінок. Вони в момент падіння ракети перебували у себе вдома. Наразі триває розбирання завалів, під якими ще можуть бути люди.

Також у Мережі з'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки РФ на Львівщині.

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