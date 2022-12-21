На Львівщині зіткнулись автомобіль та пасажирський поїзд: загинув чоловік і його 8-річна донька 

Поліція встановлює причини ДТП.
У селі Арламівська Воля Яворівського району Львівської області у середу, 21 грудня, сталась смертельна ДТП, у якій загинув чоловік та його 8-річна донька.
Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.
За даними слідства, на залізничному переїзді зіткнулись автомобіль Volkswagen Caddy та пасажирський потяг "Запоріжжя-Перемишль".
На місці аварії загинув 37-річний водій автомобіля та його 8-річна донька. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Триває слідство.
Нагадаємо, у Харкові чоловік та жінка потрапили під колеса автомобіля "ВАЗ". Потім на чоловіка наїхав ще й Hyundai Sonata. Від отриманих травм пішоходи померли.
Також у с. Кінецьпіль Первомайської територіальної громади Первомайського району Миколаївської області у неділю, 18 грудня, сталась ДТП, в якій загинуло п'ятеро людей.
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