На Львівщині зіткнулись автівка з мікроавтобусом: загинула жінка

На Львівщині на автодорозі "Київ-Чоп" сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення BMW та мікроавтобуса загинула жінка.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, біля Буська відбулося зіткнення автомобіля BMW X3, яким керував 35-річний мешканець Рівного, та мікроавтобуса Ford Transit під керуванням 53-річного жителя одного з сіл Червоноградського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажирка мікроавтобуса, 58-річна мешканка Червоноградського району, загинула на місці аварії.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.

Нагадаємо, в Хмельницькій області сталася смертельна аварія. У ДТП загинуло дві людини.

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