На Львівщині зіпсується погода: прогноз на вихідні 1-2 липня

Сьогодні та завтра, 2 липня, на території Львова та області погіршаться погодні умови.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, у суботу погоду визначатиме проходження атмосферного фронту із заходу.

1 липня у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози, місцями град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27° тепла.

2 липня збережеться хмарна погода з проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень місцями град. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 20-25° тепла.

Нагадаємо, у липні середня місячна температура повітря складатиме від 19 до 25 градусів тепла. В Карпатах буде трохи прохолодніше - від 13 до 18 градусів вище нуля.

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