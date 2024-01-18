На Львівщині живцем згоріла 2-річна дівчинка з дідусем: подробиці трагедії

Тіла виявили рятувальники.
На Львівщині, у Самборі, вогонь забрав життя чоловіка з 2-річною онучкою. Пожежа виникла в одноповерховому 3-квартирному дерев’яному житловому будинку.
Про це повідомили у ДСНС.
Надзвичайники врятували жінку 1965 року народження, яка стояла на балконі й кликала на допомогу.
"На момент прибуття вогнеборців мансардне приміщення було вже охоплено вогнем, який швидко поширювався дерев’яними конструкціями. Складність гасіння полягала у сильному захаращенні будинку", - йдеться у повідомленні ДСНС.
У приміщенні було виявлено тіло власника квартири 1962 року народження та тіло його онучки, 2021 року народження.
"Імовірно, дідусь намагався врятувати дитину, накривши її собою", - зазначили рятувальники.
Раніше повідомлялося, що на Вінничині під час пожежі загинула 82-річна жінка.
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