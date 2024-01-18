На Львівщині живцем згоріла 2-річна дівчинка з дідусем: подробиці трагедії

На Львівщині, у Самборі, вогонь забрав життя чоловіка з 2-річною онучкою. Пожежа виникла в одноповерховому 3-квартирному дерев’яному житловому будинку.

Про це повідомили у ДСНС.

Надзвичайники врятували жінку 1965 року народження, яка стояла на балконі й кликала на допомогу.

"На момент прибуття вогнеборців мансардне приміщення було вже охоплено вогнем, який швидко поширювався дерев’яними конструкціями. Складність гасіння полягала у сильному захаращенні будинку", - йдеться у повідомленні ДСНС.

У приміщенні було виявлено тіло власника квартири 1962 року народження та тіло його онучки, 2021 року народження.

"Імовірно, дідусь намагався врятувати дитину, накривши її собою", - зазначили рятувальники.

Раніше повідомлялося, що на Вінничині під час пожежі загинула 82-річна жінка.

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