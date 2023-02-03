На Львівщині жінка вбила знайомого і разом зі своїм чоловіком кілька місяців переховувала труп

В одному із сіл Львівського району 41-річна жінка вбила 48-річного знайомого і разом зі своїм чоловіком заховала труп у ванній. Тіло вбитого знайшли поліцейські через кілька місяців.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що в квітні 2022 року в одному із сіл Львівського району на кухні свого помешкання обвинувачена разом із чоловік та їхнім 48-річним знайомим розпивали алкогольні напої.

Під час застілля між фігуранткою та гостем виникла словесна перепалка, після чого вона вхопила кухонний ніж і вдарила ним його у груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Щоб приховати злочин, підсудна разом з чоловіком перенесли та заховали тіло у ванній кімнаті. Правоохоронці виявили труп через кілька місяців.



Обвинувачену затримали, наразі вона перебуває під вартою.

За процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт щодо 41-річної жінки за фактом вчинення умисного вбивства.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік зарізав рідного брата, а тіло заховав.

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