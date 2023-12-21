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На Львівщині жінка надряпала на авто колишнього нецензурне слово, облила олією і підпалила

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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На Львівщині жінка надряпала на авто колишнього нецензурне слово, облила олією і підпалила

На Львівщині жінка помстилась колишньому через розлучення / Фото: unsplash.com

На суді жінка провину визнала.

У Львівській області до 1 року іспитового терміну засудили жінку, яка пошкодила автомобіль колишнього коханого - вона видряпала на його капоті нецензурне слово та намагалась спалити транспорт. 

Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду Львівської області. 

За даними суду, інцидент стався у місті Новий Розділ Львівської області. Жінка вирішила помститись колишньому співмешканцю через те, що пара розійшлась. Вона кухонним ножем спочатку надряпала на авто чоловіка нецензурне слово. Посеред ночі жителька Львівщини повернулась - через відкрите вікно облила салон олією, кинула туалетний папір та підпалила транспорт. 

Загальну шкоду суд оцінив майже на 29 тис. грн. Під час досудового слідства підозрювана уклала угоду з прокурором. Вона визнала свою провину та розкаялась. 

Суд засудив жінку до 1 року іспитового терміну. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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Дата публікації
Перегляди
412
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