На Львівщині жінка надряпала на авто колишнього нецензурне слово, облила олією і підпалила

У Львівській області до 1 року іспитового терміну засудили жінку, яка пошкодила автомобіль колишнього коханого - вона видряпала на його капоті нецензурне слово та намагалась спалити транспорт.

Про це йдеться у вироку Миколаївського районного суду Львівської області.

За даними суду, інцидент стався у місті Новий Розділ Львівської області. Жінка вирішила помститись колишньому співмешканцю через те, що пара розійшлась. Вона кухонним ножем спочатку надряпала на авто чоловіка нецензурне слово. Посеред ночі жителька Львівщини повернулась - через відкрите вікно облила салон олією, кинула туалетний папір та підпалила транспорт.

Загальну шкоду суд оцінив майже на 29 тис. грн. Під час досудового слідства підозрювана уклала угоду з прокурором. Вона визнала свою провину та розкаялась.

Суд засудив жінку до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Львівщині покарали батька за вбивство кривдника доньки.

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