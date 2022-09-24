Повалення ідолів: на Львівщині збираються створити музей окупації

На території Львівської області досі залишається 170 пам’ятників радянським солдатам, які повинні бути демонтовані і перенесені до спеціального скансену.

Усі пам’ятники, меморіали та пам’ятні знаки радянським солдатам у Львівській області мають намір перенести у спеціальний музей окупації під відкритим небом (скансен). Зараз тривають пошуки відповідної для цього ділянки.

Про втілення цієї ідеї розповів в ефірі радіо “Львівська хвиля” радник голови обласної військової адміністрації Олег Радик.

За даними Львівської ОВА, на території області досі залишається 170 пам’ятників так званим “визволителям”. Розташовані вони здебільшого у селах чи невеликих містечках та перебувають у занедбаному стані.

У громадах Львівщини дедалі частіше лунають заклики щодо знесення цих об’єктів тоталітарного режиму.

За словами Олега Радика, голова Львівської ОВА Максим Козицький цілковито підтримує ідею створення "парку окупаційного періоду".

“Але не треба чекати його створення. Представники місцевих громад мають знімати ці “сакральні” радянські стели і пам’ятні знаки, аби потім передати в музей, на пам’ять про те, що ніколи не повинно повторитись”, - зауважив він.

Нагадаємо, одеський мер Геннадій Труханов пропонує створити парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого", куди слід перемістити частину архітектурних пам'яток Одеси.

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