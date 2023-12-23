На Львівщині затримали громадян Іраку, які хотіли потрапити до ЄС, серед них – діти (фото)

На кордоні з Польщею затримали громадян Іраку.

На Львівщині, поблизу кордону Польщі та України прикордонники затримали вісьмох громадян Іраку, серед них – четверо дітей.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники відділу "Краківець" підозрюють, що вони хотіли потрапити до Європейського Союзу в обхід пунктів пропуску.

Про рух підозрілого мікроавтобуса в Яворівському районі Львівської області повідомив місцевий житель. За кількасот метрів до державного рубежу дільничний інспектор та оперативний співробітник зупинили транспортний засіб.

За кермом перебував 61-річний українець, а на пасажирських місцях – вісім громадян Іраку, серед яких четверо дітей. Усі – без документів, що посвідчують особу.

Громадяни Іраку з дітьми на кордоні з Польщею

Прикордонники встановили, що всі іноземці прибули до України законним шляхом, проте потрапити до країн ЄС вирішили поза пунктами пропуску.

Наразі порушників доставлено до прикордонного підрозділу для перевірки та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд.

Нагадаємо, ДПСУ викрила чергового ухилянта, який намагався виїхати за кордон – "придбав" наречену з інвалідністю.

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