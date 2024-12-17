На Львівщині затримали чоловіка, який завдав співмешканці та її сину ножових поранень

За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

15 грудня, близько опівночі, у Радехові Львівської області поліція отримала повідомлення про ножові поранення жінки та її неповнолітнього сина.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області.

"15 грудня, близько 00.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків на вулиці Стефаника в Радехові поранено жінку та її неповнолітнього сина", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, між 46-річним чоловіком, який був у стані алкогольного сп’яніння, і його співмешканкою стався конфлікт. У результаті зловмисник завдав жінці кількох ножових поранень. Коли 14-річний син намагався заступитися, він також отримав удар ножем в область черевної порожнини, що спричинив йому тяжкі тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізовано.

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру в умисному тяжкому та легкому тілесних ушкодженнях. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Суд найближчим часом обере запобіжний захід.

Нагадаємо, на Одещині чоловік по-звірячому розправився з дівчинкою.

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