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На Львівщині затримали чиновницю з "міністерства" окупованого Криму, яка агітувала за "рускій мір"

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На Львівщині затримали чиновницю з "міністерства" окупованого Криму, яка агітувала за "рускій мір"

Служба безпеки України

У Львівській області затримали чиновницю з так званого "міністерства" окупованого Криму, яка агітувала за РФ та була неодноразово нагороджена окупанційною "владою".

Колаборантку затримала СБУ, коли вона намагалась виїхати з України через один із пунктів пропуску. 

Про це повідомляє СБУ у Львівській області. 

Зрадниця активно співпрацювала з російськими окупантами та здійснювала підривну діяльність в Україні. У січні 2022 року жінка приїхала на материкову територію України. 

"Проте втекти назад їй вже не вдалось, адже росія розпочала так звану "військову спецоперацію". Тому план втечі зрадниця проклала через кордон з ЄС на Львівщині далі - через білорусь та росію. Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн", - йдеться у повідомленні. 

Триває слідство. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт про подовження воєнного стану. 

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