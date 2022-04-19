На Львівщині затримали чиновницю з "міністерства" окупованого Криму, яка агітувала за "рускій мір"

На Львівщині затримали чиновницю з "міністерства" окупованого Криму, яка агітувала за "рускій мір"

У Львівській області затримали чиновницю з так званого "міністерства" окупованого Криму, яка агітувала за РФ та була неодноразово нагороджена окупанційною "владою".

Колаборантку затримала СБУ, коли вона намагалась виїхати з України через один із пунктів пропуску.

Про це повідомляє СБУ у Львівській області.

Зрадниця активно співпрацювала з російськими окупантами та здійснювала підривну діяльність в Україні. У січні 2022 року жінка приїхала на материкову територію України.

"Проте втекти назад їй вже не вдалось, адже росія розпочала так звану "військову спецоперацію". Тому план втечі зрадниця проклала через кордон з ЄС на Львівщині далі - через білорусь та росію. Наразі зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Триває слідство.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 19 квітня вніс до Верховної Ради законопроєкт про подовження воєнного стану.

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