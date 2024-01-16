На Львівщині засудили чоловіка, бо він продавав прапор Радянського союзу

У Львівській області до іспитового терміну позбавлення волі засудили чоловіка, бо він у Мережі продавав прапор Радянського союзу.

Про це йдеться у вироку Буського районного суду Львівської області.

За даними суду, уродженець Харкова 2021 року у Мережі розмістив оголошення про продаж прапора часів СРСР. Таким чином він порушив пункт 4 статті 1 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в України та заборону пропаганди їхньої символіки". Прапор є символікою комуністичного тоталітарного режиму - зокрема там є зображення серпа, молота та п'ятикутної зірки, публічне поширення яких заборонено.

На суді підозрюваний провину не визнав, додавши, що він не знав про те, що продавати радянську тоталітарну символіку не можна.

На суді виявилось, що заяву до поліції написав житель Буська, який побачив оголошення в Інтернеті і його обурило те, що в його місті продають радянську тоталітарну символіку.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 436-1 ч. 1 КК України та засудив до 2 років обмеження волі, замінивши цей термін на 2 роки іспитового. Також із засудженого стягнули 5834 грн за проведення судово-мистецтвознавчої експертизи.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Львівщині демонтували пам’ятник радянському солдату.

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