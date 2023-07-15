На Львівщині заступника мер та директор комунального підприємства "погоріли" на хабарі: подробиці

Посадовці за винагороду обіцяли посприяти у вирішення справ приватного підприємця.

У Львівській області на хабарі затримали заступника одного із міських голів та директора комунального підприємства. Підозрювані вимагали "відкат" від приватного підприємця, який займався постачанням піску на замовлення комунального підприємства, яке перебуває у підпорядкуванні міської ради.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

"За ці гроші вони обіцяли сприяти у виконанні умов укладеного договору, а також в оплаті за поставлений пісок. Зокрема не створювати штучних вимог щодо кольору та якості піску, які фактично не були передбачені договором. За вказані послуги фігуранти одержали від підприємця – 21 тис грн кожен", -йдеться у повідомленні.

Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання раніше обумовленої частини неправомірної вигоди. Слідчі дії тривають.

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