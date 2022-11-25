Сьогодні, 25 листопада, на Львівщині запровадили усі типи аварійних та погодинних відключень електроенергії. Зараз 70% споживачів без живлення. 30% – можуть споживати електроенергію. Це пов’язано з тим, що область отримує живлення в обхід підстанції, яку вразили ворожі ракети.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"За тимчасовими схемами енергетики не можуть одночасно подати електроенергію всім абонентам. Якщо так зробити, знеструмить всю область", - пояснив сисуацію Козицький.

Інформацію щодо відключень світла жителі області можуть знайти за своєю адресою на сайті "Львівобленерго".

"Прохання: не шукаймо винних серед своїх, ми всі розуміємо, через кого ці тимчасові труднощі. Все буде Україна", - зазачив очільник Львівщини.

Ситуація з електрикою на Львівщині

Як пояснили у "Львівобленерго", дехто з мешканців можуть обурюватися, що деякі будинки мають напругу, а деякі не мають. Це пов’язано з тим, що об’єкти критичної інфраструктури не мають прямого живлення, а від них ще паралельно живляться споживачі.

У Львові школи і садочки працюють, та в разі, якщо електропостачання не буде цілу добу, роботу призупинять. У місті не працюють 80% світлофорів, на складних перехрестях є регулювальники.

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