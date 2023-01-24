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На Львівщині запровадили аварійні відключення світла

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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1044
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На Львівщині запровадили аварійні відключення світла

Фото: Associated Press

На Львівщині - перевищення лімітів споживання електроенергії.

Сьогодні, 24 січня, у Львівській області запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Увага! На Львівщині через перевищення лімітів споживання запровадили аварійні відключення електроенергії. Такі відключення ввели оперативно, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Графік погодинних відключень, про який я повідомляв раніше, наразі не діє", - поінформував він.

Ситуація з електроенергією в Україні

В Україні станом на ранок вівторка, 24 січня, споживання електроенергії - на рівні понеділка. Виробництво електрики незначно збільшилось. Втім, дефіцит потужності залишається суттєвим.

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Дата публікації
Перегляди
1044
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