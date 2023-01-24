На Львівщині запровадили аварійні відключення світла

Сьогодні, 24 січня, у Львівській області запровадили аварійні відключення світла.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Увага! На Львівщині через перевищення лімітів споживання запровадили аварійні відключення електроенергії. Такі відключення ввели оперативно, щоб стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Графік погодинних відключень, про який я повідомляв раніше, наразі не діє", - поінформував він.

Ситуація з електроенергією в Україні

В Україні станом на ранок вівторка, 24 січня, споживання електроенергії - на рівні понеділка. Виробництво електрики незначно збільшилось. Втім, дефіцит потужності залишається суттєвим.

Читайте також: