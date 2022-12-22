На Львівщині загинули двоє людей під час пожежі: фото

У селі Верчани Стрийського району Львівської області внаслідок пожежі загинули двоє людей.

Про це повідомилил у пресслужбі ДСНС Львівщини.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку у череду, 21 грудня, о 19:55год.

На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику будівля була охоплена вогнем. Рятувальники одразу ж почали ліквідовувати займання.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 15 кв. м, дерев’яне перекриття на площі 15 кв.м, 3 дерев’яних дверей, 2 дерев’яні вікна, пошкоджено дерев’яне перекриття на площі 50 кв. м та 2 дерев’яні вікна.

На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, 1959 року народження та жінки, 1975 року народження.

О 20:19 пожежу вогнеборці локалізували та о 21:03 ліквідували.

Що стало причиною займання, наразі невідомо.

Смертельні пожежі

В ніч проти 18 грудня сталася пожежа в приватному будинку у селі Годовиця Сокільницької громади, що біля Львова. У результаті займання загинули двоє мешканців будинку.

15 грудня на Волині внаслідок пожежі в житловому будинку загинули батько з сином. Чоловікам було 52 та 24 роки.

Читайте також: