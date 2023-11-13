На Львівщині зафіксували смерть від Covid-19

Медики радять не забувати про вакцинацію.

На Львівщині минулого тижня зафіксували летальний випадок, спричинений ускладненнями від коронавірусу.

Про це пише "Еспресо.Захід".

Упродовж тижня у Львівській області захворіло 389 людей. Серед них - 49,2% дітей.

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"За результатами моніторингу захворюваності населення Львівської області на гострі респіраторні вірусні інфекції, за 45-ий тиждень 2023 р. (06-12.11) зареєстровано 10 436 випадків ГРВІ (424,3 на 100 тис. нас.) проти 10 288 випадків (418,3 на 100 тис. нас.) за попередній тиждень – ріст захворюваності на 1,4%. Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, за 45-ий тиждень на 2,3% нижчий від епідпорогу 434,07. У структурі захворюваності 49,2% — 5 134 дитини до 17-ти років", – йдеться у повідомленні.

Попри це, в області не виявляли випадків грипу.

Чи можуть в Україні запровадити карантин

В Україні цього осінньо-зимового періоду громадянам рекомендують не забувати про вакцинацію.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні можливе повернення до карантинних обмежень.

Тим часом Рівненщині у 20-річної особи зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту "Омікрон" під назвою "Пірола".