На Львівщині заборонили використовувати піротехніку і не скасували комендантську годину в новорічну ніч

На Львівщині не змінили тривалість комендантської години в новорічну ніч. Як і раніше, вона діє від 00:00 до 05:00. Окрім цього, в області заборонили використовувати всі види піротехнічних засобів на період дії воєнного стану.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Прошу всіх, хто має намір святкувати цей день, пам'ятати, що в державі триває війна, та не забувати, завдяки кому маємо можливість продовжувати жити, працювати, зустрічатися з рідними", - зазначив керівник області.



Він додав, що у п'ятницю, 30 грудня, на засіданні Ради оборони Львівщини ухвалили рішення про заборону використання усіх видів піротехнічних засобів, зокрема феєрверків, салютів, петард. Ця заборона триватиме стільки, скільки діятиме воєнний стан. За дотриманням заборони будуть стежити Нацполіція та патрульні.

Упродовж Нового року та різдвяних свят за східним обрядом у посиленому режимі працюватимуть органи правопорядку та працівники ДСНС.



"Святкові богослужіння керівники релігійних громад мають встановити так, щоб їхній початок чи завершення не припадав на період комендантської години. Також потрібно забезпечити проведення трансляцій богослужінь на онлайн-ресурсах, щоб мінімізувати присутність вірян у храмах", - поінформував Козицький.

Заборона використання піротехніки в Україні

В низці областей України заборонили використовувати піротехніку: салюти, феєрверки та петарди.

Така заборона діє, зокрема, на Київщині та Житомирщині на період воєнного стану.

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