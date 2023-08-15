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На Львівщині є влучання після вибухів: постраждали приватні помешкання - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Львівщині є влучання після вибухів: постраждали приватні помешкання - влада

Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову - Садовий / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

"Попередньо: є влучання у нашій області. Львів залишається ціллю ворога. Залишайтесь в укриттях!", - про це заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді", - додав у соціальних мережах очільник Львова Андрій Садовий. 

Раніше у Львові пролунали вибухи

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера

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Перегляди
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