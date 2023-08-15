На Львівщині є влучання після вибухів: постраждали приватні помешкання - влада

"Попередньо: є влучання у нашій області. Львів залишається ціллю ворога. Залишайтесь в укриттях!", - про це заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову. На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді", - додав у соціальних мережах очільник Львова Андрій Садовий.

Раніше у Львові пролунали вибухи.

Раніше вибухи пролунали у Дніпрі.

Нагадаємо, що на Сумщині ворог обстрілює громади з мінометів та запускає ракети з гелікоптера.