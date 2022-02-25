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У Львівській області вводять комендантську годину: подробиці

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У Львівській області вводять комендантську годину: подробиці

фото / Олександр Мазуренко, ЛМР

Певна категорія осіб змое отримати спеціальні перепустки для пересування у нічний час.

На Львівщині вводять комендантську годину. Пересування громадян буде обмежено з 22:00 до 6 години ранку.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

"Для пересування у нічний час запроваджують спеціальні перепустки. Перепустки зможуть отримати працівники військових адміністрацій та об‘єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Перелік осіб, які зможуть отримати перепустки, формують в облдержадміністраці та райдержадміністраціях.

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