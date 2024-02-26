На Львівщині водій збив хлопчика: він помер на місці

На Львівщині водій позашляховика Jeep Cherokee на смерть збив 13-річного хлопця.

Про це повідомили у поліції регіону.

ДТП сталася напередодні близько 19:45 поблизу села Горбків Червоноградського району. 52-річний водій автомобіля Jeep Cherokee, житель Сокаля, здійснив наїзд на 13-річного пішохода.

Від отриманих внаслідок ДТП травм хлопчик помер на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ).

Тепер винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, у Чернігівській області під час ДТП загинула 15-річна дівчинка.

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