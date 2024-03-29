На Львівщині водій збив двох 10-річних дівчат на самокаті: одна загинула

Наразі поліція з'ясовує всі причини та обставини трагедії.
У місті Старий Самбір Львівської області іномарка збила двох дівчат, які їхали на самокаті.
Про це повідомляє видання "Львівська мануфактура новин".
Одну з дівчат, з діагнозом закритий перелом правої руки, скерували до Охматдиту у Львові. Іншу постраждалу дитину з політравмою госпіталізували до реанімаційного відділення. Однак попри всі зусилля лікарів вона померла.
У пресслужбі Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили інформацію про смертельну ДТП, уточнивши, що наїзд скоїв автомобіль Hyundai, а обоє дівчаток 2013 року народження. Наразі слідчі встановлюють усі обставини.
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