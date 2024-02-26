На Львівщині військовослужбовиця зарізала колегу у військовій частині

На території наметового містечка однієї з військових частин у Львівській області військовослужбовиця зарізала іншого військового під час раптового конфлікту.

Про це йдеться у матеріалі zaxid.net

Жінку затримали та оголосили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Зазначено, що випадок трапився ще 9 лютого 2024 року в наметовому містечку однієї з військових частин, однак відомо стало лише наразі.

"Уродженка Житомира, яка має військове звання солдат, під час раптового конфлікту вдарила ножем у груди іншого військовослужбовця, який помер на місці від колото-різаної рани грудей. Наразі невідомо, що стало причиною конфлікту", - пише видання.

Про нападницю відомо, що вона раніше не судима, неодруженою та має на утриманні трьох дітей, військова є курсанткою навчального механізованого батальйону однієї з військових частин.

За кілька годин після вбивства військову затримали, їй повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців без права внесення застави.

Нагадаємо, військовий застрелив заступника командира роти, потім вистрілив у себе. Це сталося в одному з пунктів тимчасової дислокації на Миколаївщині. Деталі гучної справи – в ексклюзиві TSN.UA.

А у Києві військовослужбовець ЗСУ застрелив двох інших військових. Слідство встановило, що солдати розпивали алкогольні напої, після чого між ними виник конфлікт.

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