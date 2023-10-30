На Львівщині виявили "нелегалку" з РФ: як її покарали

На Львівщині виявили росіянку, яка нелегально перебувала на території нашої держави. Жінку видворили за межі України та заборонили в’їзд на 8 років.

Про це передає Міграційна служба Львівської області.

Зазначається, що громадянка РФ неодноразово порушувала міграційне законодавство: вперше – після завершення терміну посвідки не покинула територію України, вдруге – спробувала легалізувати перебування через фіктивний шлюб в Одесі.

Порушницю у Львові в серпні цього року виявили працівники міграційної служби Львівської області. Було ухвалено рішення про її примусове видворення.

Громадянку країни-агресорки помістили до Волинського пункту тимчасового тримання іноземців та осіб без громадянства "для забезпечення виконання рішення про примусове видворення за межі території України".

В жовтні працівники відділу міграційного контролю видворили громадянку жінку за межі території України. Також росіянці заборонили в’їзд на територію нашої держави терміном 8 років.

Раніше повідомлялося, що з Україні видворили чоловіка з паспортами Росії та Швеції.

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