На Львівщині виявили масове поховання воїнів УПА: фото

З братської могили на місці бою повстанців ексгумовано 16 останків, серед яких - одна жінка.

Поблизу села Соколівка Буської громади (Львівська область) завершилися пошуково-ексгумаційні роботи на місці бою, який вів із радянськими загонами НКВД підрозділ Української повстанської армії.

Про це повідомили на Facebook-сторінці меморіально-пошукового центру “Доля”.

Як засвідчили дослідження, більшість загиблих були у молодому віці, вони загинули від вогнепальних ран, отриманих у бою. У декого було виявлено сліди травм, завданих тупим предметом, які могли бути причиною смерті.

“За результатами антропологічних досліджень, можна зробити висновок, що удари завдавали в голову та обличчя тупим предметом чи прикладом гвинтівки. Як правило, таким чином поводились НКВДисти із затриманими чи пораненими вояками”, - йдеться у повідомленні.

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Дослідники дійшли висновку, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою й хаотично скинули в яму. На тілах кількох загиблих бійців було знайдено їхні дрібні особисті речі.

Останки полеглих воїнів з почестями перепоховають на місцевому цвинтарі в селі Соколівка у п’ятницю, 15 жовтня.

Нагадаємо, раніше у Житомирській області було знайдено листівки ОУН-УПА, датовані 1947роком, які були сховані в гільзі італійського артилерійського снаряду.

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