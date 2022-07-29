На Львівщині виник скандал через “махінації” з податками: в ОВА говорять про непрозору схему відшкодування ПДВ

Серед 135 суб’єктів підприємницької діяльності, яким від початку року було відшкодовано загалом понад 1 млрд 165 млн грн ПДВ, є 13, які не мають жодного працівника.

На міжвідомчій нараді, яку проводив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, дійшли висновку, що обласна податкова служба не забезпечила прозорий механізм відшкодування ПДВ, на який неодноразово скаржилися підприємці.

Про це повідомив у п'ятницю, 29 липня, у своєму Telegram-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У повідомленні йдеться, що у відповідь на скарги про непрозорість діяльності податкової служби, Львівська ОВА звернулась із запитом до ДПС у Львівській області, щоб спростувати чи підтвердити цю інформацію.

“Нам банально відмовили та не надали інформації”, - йдеться у дописі.

Львівська ОВА також опублікувала власну інформацію щодо відшкодування ПДВ, яка потребує пояснень.

За даними ОВА, від 1 січня 2022 року на Львівщині 135 суб’єктам підприємницької діяльності відшкодували понад 1,5 млн грн ПДВ кожному, а загальна сума відшкодованого ПДВ для цих підприємств становить понад 1 млрд 165 млн грн.

“Серед цих 135 підприємств – 13 не мають жодного працівника. А їм відшкодували 129 млн грн. Водночас сума податків, які вони сплатили до бюджетів всіх рівнів, – 20 млн грн. Одне із підприємств отримало відшкодування з державного бюджету в розмірі 40 млн грн, а натомість сплатило податків аж 26 тис. грн”, - наводять приклад в адміністрації.

Окрім того, за даними Львівської ОВА, 30 підприємств, які працюють менш ніж рік, отримали відшкодування ПДВ на суму понад 242 млн грн. Натомість сплатили лише 7,3 млн грн податків. До того ж на 16 із цих 30 підприємств не працює жодної особи або лише одна особа, на 9 підприємствах - працює від 2 до 5 людей.

“Такі дані є тривожним сигналом і породжують більше запитань, ніж відповідей. Якщо Головне управління ДПС Львівщини не може дати на них відповідей, то звертатимемося з відповідним запитом до ДПС України та Міністерства фінансів України”, - попередили в обласній адміністрації.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував основні фейки про повернення мита і податків на імпорт.

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