На Львівщині викрили мережу нелегальних конвертаційних центрів і вилучили понад 150 млн грн (фото)

На Львівщині викрили мережу нелегальних "конвертаційних центрів". Під час обшуку було виявлено понад 150 мільйонів гривень готівкою.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки. Члени групи організували реалізацію готівки так званим "конвертаційним центрам", переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти", - йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що схемою користувались понад 250 фізичних осіб та понад 100 компаній.

Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн грн готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Фото: Офіс генерального прокурора

Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Нагадаємо, у серпні 2022 року у Львові викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків. До так званої "транзитно-конвертаційної" групи входили підприємства, які діяли на території міста.

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