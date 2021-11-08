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На Львівщині відсторонили від роботи 17 невакцинованих чиновників

На Львівщині відсторонили від роботи 17 невакцинованих чиновників

На Львівщині відсторонили від роботи 17 невакцинованих чиновників

Фото:loda.gov.ua

Загалом у Львівській ОДА та її підрозділах вакциновано понад 94% працівників.

У понеділок, 8 листопада, на Львівщині 17 чиновників, які не отримали щеплення проти COVID-19, було відсторонено від виконання службових обов’язків без збереження зарплати.

Про це в коментарі zaxid.net повідомив начальник адміністративного управління апарату Львівської ОДА Володимир Скірка.

За його словами, відповідно до карантинної постанови уряду, з 8 листопада відсторонено від роботи 10 невакцинованих посадовців – двоє в апараті Львівської ОДА, а ще восьмеро – в її структурних підрозділах.

Окрім того, відсторонено від роботи 7 чиновників у райдержадміністраціях, найбільше – п’ятеро осіб – у Червоноградській РДА.

Також деякі працівники, які не отримали щеплення, перебувають у відпустках чи на лікарняному – щодо них також можливі рішення після повернення на роботу.

Загальна кількість працівників ЛОДА та її структурних підрозділів становить 646 осіб, з яких вакциновано понад 94%.

Нагадаємо, у Львові через карантинні обмеження та спалах коронавірусу комісія із надзвичайних ситуацій прийняла протокол перевірки закладів, які здійснюють господарську діяльність.

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